Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила против вступления своей страны в состав Североатлантического альянса. Об этом она сообщила посредством фотографии в Twitter, где изображен протестный плакат с призывом "Нет НАТО!".

Этот лозунг, а также заявление в защиту "свободного Курдистана" были провозглашены во время выставки под патронажем организации Fridays For Future (FFF) в Стокгольме.

Экоактивисты сослались на ранее озвученное требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сотрудничестве Швеции и Финляндии в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

В случае отказа турецкий лидер намеревался блокировать вступление обеих стран в НАТО. Однако на июньском саммите Альянса стороны пришли к соглашению.

4 июля Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

