Посол РФ заявил об отсутствии угрозы от формального присоединения Финляндии к НАТО

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Формальное членство Финляндии в НАТО не является для России непосредственной угрозой, заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

"Другое дело, если на территории Финляндии появится натовская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Кузнецова, в таком случае РФ будут предприняты меры по обеспечению безопасности страны.

4 июля Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в НАТО. Церемония подписания документов прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. Помимо Линде и Хаависто, протоколы подписали послы 30 стран НАТО. Процесс вступления государств в Североатлантический альянс завершится после ратификации документов всеми странами – членами военного блока.

