Захарова высмеяла задержание экоактивистки Греты Тунберг в Германии

Фото: телеграм канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале высмеяла задержание шведской экоактивистки Греты Тунберг в Германии.

Дипломат поинтересовалась, когда задержавшие девушку правоохранители понесут за это ответственность.

"Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?" – написала она.

Тунберг была задержана на протестах в ФРГ за отказ покидать деревню Люцерат, которую планируется снести для расширения угольного разреза в Рурском бассейне. Информация об этом появилась в понедельник, 16 января.

Из опубликованных в Сети фото следует, что в момент задержания экоактивистка оставалась позитивной и смеялась.

Ранее Тунберг выступила против вступления Швеции в состав Североатлантического альянса. Об этом она сообщила посредством фотографии в Twitter, где изображен протестный плакат с призывом "Нет НАТО!".

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