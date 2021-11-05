В Лондоне задержали почти 60 экоактивистов, которые перекрыли дорогу у парламента. Члены движения "Утепли Британию" вышли на проезжую часть и приклеили себя к асфальту.

Люди требуют пересмотреть подход к энергоэффективности домов. По их мнению, на отопление уходит слишком много электричества, что приводит к неумеренным выбросам парниковых газов.

Из-за протестующих в центре Лондона собрались пробки. Восстанавливать движении пришлось полиции. И это далеко не первая акция. С сентября экоактивисты провели примерно 20 протестов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

