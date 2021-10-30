Экоактивисты раскритиковали Джо Байдена. Дело в том, что президент приехал в Рим для участия в саммите G20 и для передвижения по городу использует кортеж из 85-ти автомобилей.

Специалисты подсчитали, что каждая из этих машин выбрасывает в атмосферу в десять раз больше углерода, чем обычные автомобили. Также, по мнению экспертов, самолет Байдена и четыре сопровождающих лайнера за время ближайших трансатлантических перелетов выбросят в атмосферу примерно 2 миллиона фунтов углерода. Все это натолкнуло экоактивистов на мысли о лицемерии американского лидера.