В Москве прошел фестиваль видеорекламы в недвижимости ReMovie Awards

В столице прошел первый фестиваль видеорекламы и кинематографа в сфере строительства и недвижимости ReMovie Awards. Мероприятие состоялось при поддержке комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Цель фестиваля – через видеоролики показать, как меняется города, какая архитектура сейчас в тренде и как благоустраивают улицы и другие объекты.
Организаторы говорят, что именно с помощью видеоконтента можно продемонстрировать все изменения, которые происходят с городским ландшафтом, а также показать работу строителей и ее результаты.
В жюри премии вошли ведущие представители киноиндустрии и креативных областей. Среди них режиссеры, продюсеры, сценаристы, специалисты по рекламе.
Всего в фестивале 19 номинаций, в том числе за лучший телевизионный ролик, за лучшее репортажное видео и за видеорекламу в интернете. Также есть номинация Art ин да хаус, где представлены авангардные и артхаусные ролики. Есть и полный метр. В этом формате объект строительства или недвижимости представлен как фон для съемок в художественном фильме. Кроме того, выбрали лучший вирусный ролик, самое крутое корпоративное видео, лучшего режиссера.
Партнерами премии выступили крупнейшие строительные компании, которые работают в Москве и области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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