В Ярославле на принтере напечатали "кошкин дом"

В Ярославле компания – производитель строительных 3D-принтеров напечатала "кошкин дом". Один из клиентов заказал им летнюю кухню в виде кошки, которая держит в лапках разноцветный кубик. Площадь напечатанной из бетона кухни составляет 23 квадратных метра, высота – 5,5 метра.

"Кошкин дом" печатали в цехе предприятия, а потом уже на месте 150 отдельных блоков собрали на фундаменте.

Спроектировал необычную летнюю кухню архитектор из Шри-Ланки, а расписал художник из Литвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.