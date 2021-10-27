Эксперт объяснил, почему происходят взрывы газа в домах

Газ в жилых домах становится опасен. Во вторник, 26 октября, сразу в двух российских регионах, в Видном и Балтийске, произошли хлопки газа. А ранее, 25 октября, в Набережных Челнах при взрыве разнесло многоэтажку, есть погибшие и тяжелораненые.

По словам ведущего эксперта Фонда Национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова,

достаточно искры в электроприборе, чтобы произошел взрыв.

Специалисты напоминают, если случилась утечка, следует закрыть газовые краны, открыть окна, не пользоваться электричеством и не зажигать огонь. Сразу же вызвать специалистов. Подробнее – в эфире телеканале Москва 24.