Почти 50% ДТП в Москве за этот год произошли в зоне пешеходных переходов

За 9 месяцев этого года на дорогах Москвы зарегистрировано больше 6 тысяч аварий. По данным Госавтоинспекции, почти половина из них – это происшествия в зоне пешеходных переходов.

Во вторник, 26 октября, сотрудники ГИБДД напомнили москвичам о ПДД на улице Мусы Джалиля. Там ловили нарушителей и объясняли, как не нужно делать. Пешеходы – самая незащищенная категория участников дорожного движения. Тем не менее, люди зачастую не боятся и перебегают дорогу на красный свет или в неположенных местах. В итоге больше 30% аварий – это наезд на пешеходов.

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