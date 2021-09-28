"Жизнь в большом городе": малый бизнес

724 тысячи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – за последние полгода в России закрылось рекордное количество компаний малого и среднего бизнеса. Виновата, в основном, пандемия.

Чтобы помочь бизнесу, правительство продлило некоторые антиковидные меры поддержки. На какую же помощь сегодня могут рассчитывать московские бизнесмены? И как город стимулирует тех, кто только собирается открыть свое дело? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".