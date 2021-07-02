Москвичам рассказали о ценах на абрикосы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на абрикосы на столичных рынках.

На Лосиноостровском рынке неделю назад они стоили 300 рублей, на этой ничего не поменялось. На Преображенском рынке абрикосы стали дешевле на 50 рублей, и теперь они стоят по 250 за килограмм.

На Усачевском фрукты дорогие, но и там цена снизилась – 500 рублей вместо 600 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.