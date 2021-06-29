Москвичам рассказали о ценах на клубнику

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на клубнику на столичных рынках.

На Лосиноостровском рынке она стоила 250 рублей за килограмм, а теперь – 200 рублей. На Преображенском на прошлой неделе ягоды были по 180 рублей, а теперь по 150 рублей.

На Усачевском клубника стоила 700 рублей за килограмм, а теперь 600 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.