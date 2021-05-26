Россияне могут требовать компенсации морального вреда от курящих соседей

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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что страдающие от табачного дыма в жилых домах могут требовать от курильщиков компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист выступил Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и программой ООН по окружающей среде.

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд [России] разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", – объяснил Лебедев.

Он подчеркнул, что социальное благополучие, соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды, гармоничного взаимодействия между обществом и природой.

В начале мая главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что госпрограмма по борьбе с курением на 2019–2035 годы уже демонстрирует положительный эффект. Эксперт допустил, что в дальнейшем потребление табака будет только снижаться.