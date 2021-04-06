Врач рассказал о риске смерти после COVID-19 у интенсивно курящих

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Риск летального исхода от коронавируса у интенсивно курящих выше на 90%, чем у человека, который не курит. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, чем больше стаж курения, тем больше пациентов переводят в реанимации.

"Мы видим, что у интенсивно курящих пациентов риск летального исхода на 90% выше, чем у некурящих", – цитирует специалиста ТАСС.

Кроме того, Авдеев отметил, что миф о том, что курящие люди якобы легче переносят болезнь, не подтвердился. Он рассказал, что данные были основаны на одной работе из Франции, для всех курильщиков информация оказалась неверной.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил, что курение не защищает от коронавируса, но и не способствует более тяжелому течению болезни. По его мнению, у курильщика с многолетним стажем гораздо больше вероятности умереть от сердечно-сосудистых и других связанных с курением заболеваний, чем от коронавируса.