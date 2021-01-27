Вирусолог развеял мифы о влиянии курения на риск заражения коронавирусом

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Доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил, что курение не защищает от коронавируса, но и не способствует более тяжелому течению болезни. По его мнению, у курильщика с многолетним стажем гораздо больше вероятности умереть от сердечно-сосудистых и других связанных с курением заболеваний, чем от коронавируса.

В пандемию россияне стали чаще курить. Объем продаж сигарет вырос в денежном выражении на 6%, а стиков для электронных сигарет – на 34%. Специалисты связывают увеличение объема курения со стрессом, который люди испытывают в пандемию.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский также считает, что потребление сигарет могло вырасти от постоянного нахождения в квартире на удаленной работе. "Люди больше сидят дома, они не в стрессе, им нечем заняться. От таких привычек, как курение, отвлекает некое побуждение к действию: поехать на работу, куда-сходить, что-то сделать – вам просто некогда. А когда вы в четырех стенах, то привычки возвращаются самые разные, включая эту", – подчеркнул эксперт.

В то же время Аграновский отметил, что на фоне пандемии возникло много мифов, связанных с влиянием курения на риски заражения коронавирусом. "Разные слухи ходят. Например, что на курильщиков этот вирус не действует, он их не заражает. Это чушь. Равно как и чушь, что у курильщиков болезнь протекает тяжелее", – подчеркнул эксперт.





Алексей Аграновский доктор биологических наук Эти вещи не связаны напрямую. Хотя, конечно, курение – это вредная вещь, иммунитет оно не повышает. При курении скорее умрешь от сердечно-сосудистых и других заболеваний, чем от коронавируса.

При этом Аграновский сообщил, что, если человек болеет коронавирусом, курение явно не облегчит течение заболевания. "Больной коронавирусом с поражением легких не будет курить, потому что ему тяжело", – рассказал вирусолог.

С другой стороны, эксперт заметил, что если человеку прописать строгий отказ от сигарет, то курильщик с многолетним стажем будет испытывать стресс. Поэтому Аграновский рекомендует уменьшить частоту курения.





Алексей Аграновский доктор биологических наук Имеет смысл сбавить дозы. Некоторые бросают после того, как переболевают воспалением легких. Выздоровел – и вдруг расхотелось. Все идет от головы.

При этом Аграновский подчеркнул, что приветствует внедрение мер против курения в нашей стране. И призвал всех бросать курить. Коронавирус уйдет, а отказ от курения принесет огромные плюсы, подытожил эксперт.

Ранее врачи рассказали, как поддержать здоровье легких в период пандемии. Среди доступных способов были перечислены влажная уборка в квартире, быстрая ходьба, дыхательная гимнастика и отказ от курения.