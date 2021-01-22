Врачи дали рекомендации, как поддержать здоровье легких в период пандемии

Качество воздуха, который поступает в легкие, влияет на восприимчивость организма к инфекциям, в том числе к коронавирусу, считают врачи. Для профилактики заболевания специалисты рекомендуют проветривать комнату и очищать помещения от пыли. Разбираемся, какие полезные привычки помогут укрепить легкие и снизить риск неблагоприятных последствий на фоне COVID-19.



Без пыли и грязи

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что то, чем дышит человек, влияет на восприимчивость его организма к различным инфекциям. Грязный воздух, по словам специалиста, повышает риск заражения.

"Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию. Чистота воздуха влияет на восприимчивость, чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу", – объяснил специалист.

По мнению врача, снизить риск заражения возможно, если всегда дышать чистым воздухом, то есть сон не должен составлять исключения.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Особенно важно очищать от пыли спальню. Мы там находимся достаточно много времени. Это может быть 6‒8 часов в сутки, а у некоторых счастливых – и до 10 часов. Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни.

Специалист добавил, что в остальных помещениях люди, как правило, находятся в состоянии бодрствования, поэтому могут контролировать качество воздуха. В том числе при необходимости проветрить комнату либо покинуть ее.

Ранее ученые из США рассказали о различиях между коронавирусной пневмонией и той, которая была вызвана другими заболеваниями. Специалисты из Northwestern Medicine отметили, что обычно вирусы или бактерии за несколько часов могут распространяться по большим участкам легких. При этом современные лекарства способны быстро с ними справиться.

То, как действует SARS-CoV-2, больше схоже с эффектом от нескольких лесных пожаров, полагают ученые. Вирус оседает во множестве небольших участков легких, после чего захватывает собственные иммунные клетки легких и использует их для распространения в течение длительного периода. По мере того как распространяется инфекция, за собой она оставляет повреждения, вызывает жар и другие неприятные последствия.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На страже легких

Врач-пульмонолог, заслуженный деятель науки РФ Евгений Шмелев в интервью Москве 24 заявил, что легкие – иммунологически активный орган, к которому нужно относиться бережно. По словам специалиста, проявить заботу о них можно, бросив курить.

"Курение – абсолютно вредное занятие. Вредно не только активное, но и пассивное курение. Возникают при этом не только болезни органов дыхания, нарушается метаболизм", – сказал Шмелев.

Укреплению легких, по мнению пульмонолога, способствует быстрая ходьба.





Евгений Шмелев врач-пульмонолог Когда человек идет, ему приходится интенсивнее дышать, усиливается работа дыхательной мускулатуры. Надо ходить не вдоль дороги, где автомобильные выхлопы, а где-нибудь в парке. Ходить важно не менее пяти километров в день. Это все будет повышать общую реактивность, помогать преодолевать болезни, вызываемые разными вирусами, в том числе и коронавирусом.

Вместе с тем в заботе о легких поможет дыхательная гимнастика, уверен врач. По его словам, подходящий набор упражнений для конкретного человека лучше всего выбирать со специалистом.

"Существует много всяких вариантов по авторам, но весь смысл гимнастики заключается в разумном напряжении, нагрузке на мышцы дыхательной мускулатуры. Тут надо не передозировать, надо слушать свой организм, заниматься по нарастающей", – объяснил Шмелев.

В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева и врач-терапевт Людмила Лапа сходятся во мнении, что заботиться нужно не только отдельно о легких, но и иммунной системе в целом.

"Здоровое питание, отдых, здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки позволят восстановить работу любой иммунной системы, не только легких", – сказала Людмила Лапа.

По мнению Ярцевой, важно есть овощи и фрукты, в профилактических дозах зимой принимать витамин D, а также высыпаться.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Очень важно соблюдать режим сна, потому что в это время иммунная система восстанавливается. Стараться ложиться спать не позднее 22–23 часов, чтобы было 8–9 часов полноценного сна.

Кроме того, по мнению Ярцевой, необходимо увлажнять воздух дома. "Сейчас холод, морозы, отопление такое выраженное в помещениях. Это влияет на слизистую носа, верхних дыхательных путей, конечно, так легче заболеть ОРВИ", – объяснила врач.

Вместе с тем для поддержания нормального состояния слизистой носа ее следует увлажнять различными растворами, подытожила иммунолог.