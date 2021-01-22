Иммунолог назвал простой способ снизить риск заражения COVID-19

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Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Специалист сообщил, что больше всего заболевшие COVID-19 страдают от проблем с легкими. На риск заражения влияет качество воздуха, которым дышит человек.

"Чем больше в нем (в воздухе. – Прим. Ред.) содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию", ‒ заявил Болибок.

В качестве простой меры профилактики вирусных инфекций врач посоветовал обеспечивать приток чистого свежего воздуха. Стоит чаще проветривать и очищать от пыли те помещения, где человек проводит больше всего времени. Особое внимание следует уделить спальне.

"Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха", – сказал инфекционист.

Ранее ученые обнаружили новый способ попадания COVID-19 в легкие. Путем проникновения инфекции может быть фермент AXL.

За последние сутки в России выявили 21 887 новых случаев коронавируса. При этом клинических проявлений болезни не было у 2 363 человек.