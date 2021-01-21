В России выявили 21 887 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 21 887 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом клинических проявлений болезни не было у 2 363 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Больше всего случаев пришлось на Москву – 3 458, Санкт-Петербург – 3 112, Московскую область – 1 092, Нижегородскую область – 493, Свердловскую область – 392. На Ростовскую область пришлось 390 случаев, на Воронежскую область – 386, Красноярский край – 324, Вологодскую область – 307, Хабаровский край – 299, Пермский край и Челябинскую область – по 297, Самарскую область – 287, Карелию – 279, Иркутскую область – 263.
Всего в России зарегистрировано 3 655 839 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,2%, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской, Костромской областях, Чукотской автономной области – 0,3%, Москве, республиках Алтай, Адыгея и Ингушетия, Томской области, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Марий Эл, Кемеровской области – 0,4%.
За последние сутки подтверждено 612 смертей, всего по стране за весь период умерли 67 832 человека. За минувшие 24 часа выписали 26 902 человека, за весь период в РФ вылечились 3 054 218 человек.
Ранее Сергей Собянин объявил о снятии части ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сделать это позволило улучшение эпидемиологической ситуации, подчеркнул мэр.
По словам градоначальника, последнюю неделю фиксируются 2–4 тысячи новых случаев COVID-19 в день, что значительно меньше, чем в конце декабря. Он отметил, что в столице также заметно увеличились темпы вакцинации. Прививку, по его словам, сделали уже более 220 тысяч москвичей.
Сотни москвичей пришли сделать прививки от коронавируса в мобильные пункты вакцинации
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