Роспотребнадзор не исключил новых подъемов заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России отмечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако небольшие подъемы еще возможны. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января, это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но я думаю, что все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили (инфекцию), очень рано", – сказала Пшеничная.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не склонны испытывать лишний оптимизм по поводу стабилизации эпидемиологической ситуации. Он отметил, что позитивные новости в связи с положением с коронавирусом имеются, однако рано расслабляться.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Она обратила внимание на то, что показатели заражения COVID-19 в России снижаются.