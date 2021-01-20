В Кремле не испытывают излишнего оптимизма по поводу эпидемиологической ситуации в РФ

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не склонны испытывать излишний оптимизм по поводу стабилизации эпидемиологической обстановки в России, сообщает РИА Новости.

"Мы все знаем, что какие-то позитивные новости в плане стабилизации обстановки эпидемиологической есть. Но пока рано предаваться излишнему оптимизму", – заявил Песков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России также отмечается снижение заболеваемости COVID-19. По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, данная ситуация обнадеживает, но расслабляться еще рано.