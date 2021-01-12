Ученые рассказали об отличии коронавирусной пневмонии от обычной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Northwestern Medicine в США рассказали, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной. Об этом сообщает Medicalxpress.
Ученые сравнили иммунные клетки легких пациентов с коронавирусной пневмонией с клетками пациентов, у которых пневмония была вызвана другими заболеваниями. В ходе исследования они отметили, что обычно бактерии или вирусы могут распространяться по большим участкам легких в течение нескольких часов, но современные лекарственные средства помогают быстро справляться с ними.
Действие же SARS-CoV-2 специалисты сравнили с эффектом от нескольких лесных пожаров. По словам специалистов, вирус оседает во множестве небольших участков легких. После этого он захватывает собственные иммунные клетки легких и использует их для распространения в течение длительного времени. Распространяясь, инфекция оставляет повреждения, вызывает жар, низкое артериальное давление и другие последствия.
Ранее ученый рассказал, как бороться с новыми штаммами коронавируса. Профессор отметил, что главная опасность, которую кроет в себе новый штамм вируса, заключена в его большей заразности.
В России обнаружили "британский" штамм коронавируса
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