Врач назвал различия кашля при коронавирусе и курении

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Кашель при коронавирусе очень похож на кашель курильщиков. Отличить их можно, обратив внимание на время приступов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
"При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня", – отметил специалист.
Пульмонолог добавил, что отличительной чертой кашля при коронавирусе являются звуковые особенности. Их может уловить специалист. При этом ставить диагноз только на этом основании нельзя, обязательно необходимо проведение тестов.
"При коронавирусе появляется сухой кашель, и голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс тяжелое дыхание. В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять", – подчеркнул Карабиненко.
Он заключил, что тяжелый кашель не всегда является признаком коронавируса.
Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что кишечные симптомы коронавируса от признаков алкогольного отравления самостоятельно отличить практически невозможно. Поэтому, по ее словам, в обоих случаях лечение организма нужно начинать сразу же.
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