Врач рассказал, как отличить симптомы коронавируса от обычного похмелья

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Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 рассказала, что кишечные симптомы коронавируса от признаков алкогольного отравления самостоятельно отличить практически невозможно. Поэтому, по ее словам, в обоих случаях лечение организма нужно начинать сразу же.
Ранее медики из США отнесли к ранним симптомам коронавируса потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Они пояснили, что тошнота и рвота могут возникнуть еще до появления респираторных симптомов. При этом специалисты подчеркнули, что при коронавирусе вместе с тошнотой у болеющего повышается температура и может появиться кашель.
"Если есть кишечная атака вируса, это все атака на иммунную систему. Поэтому лечить любую проблему, связанную с кишечником, будь то коронавирус, другая кишечная инфекция или отравление, нужно с первого дня", – заявила терапевт.
Она также отметила, что самостоятельно отличить кишечные симптомы вируса от отравления сложно. Это может сделать только специалист с помощью проведения анализов. При этом не стоит сразу вызывать врача из-за тошноты после переедания или ненормированного употребления алкоголя. "Если симптомы не проходят два дня, тогда нужно быстро идти к доктору", – заявила Лапа.
Говоря о ранних симптомах коронавируса у россиян, врач отметила, что на практике определить превосходство какого-либо из них сложно. "Очень часто, слишком часто к нам приходят пациенты с запущенными формами – еще не пневмония, но уже бронхит", – отметила специалист.
Ранее перенесшие затяжной коронавирус пациенты пожаловались на необычное последствие болезни. Они заявили, что после выздоровления от COVID-19 у них наблюдается паросмия, то есть пациенты начали распознавать несуществующие запахи.
Кроме того, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о таких распространенных последствиях коронавируса, как слабость и быстрая утомляемость. Также у переболевших COVID-19 могут наблюдаться когнитивные нарушения.
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