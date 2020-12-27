Переболевшие длительным COVID-19 рассказали о необычном последствии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Перенесшие "затяжной коронавирус" рассказали о необычном последствии болезни, сообщает Sky News.

Они заявили, что после выздоровления от COVID-19 у них наблюдается паросмия. То есть, пациенты начали распознавать несуществующие запахи.

В частности, некоторые из них жаловались, что ощущали "отвратительные" запахи рыбы или серы, а также "сладковатый неприятный запах". Профессор Нирмал Кумар сообщил агентству, что это свойственно для коронавируса, который является нейротропной инфекцией.

"Он поражает нервы в области неба – это как шок для вашей нервной системы", – заявил Кумар.

Сообщается, что благотворительная организация AbScent начала собирать информацию о проявлении аносмии или паросмии. Она планирует таким образом принять участие в разработке методов лечения. Также в организации посоветовали страдающим паросмией пройти "тренировку обоняния", а именно вдыхать каждый день в течение 20 секунд запахи гвоздики, розы или лимона.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о таких распространенных последствиях коронавируса, как слабость и быстрая утомляемость. Кроме того, у переболевших COVID-19 могут наблюдаться когнитивные нарушения.