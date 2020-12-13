Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что после перенесенной коронавирусной инфекции пациенты могут чувствовать слабость и быструю утомляемость.
"В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания", – цитирует РИА Новости слова Пшеничной.
Она уточнила, что ряд пациентов также жалуются на кашель, чувство жжения в груди, головную и мышечную боли, головокружение, тахикардию. Специалист напомнила, что после болезни необходимо пройти реабилитационный период.
Ранее Пшеничная заявила, что среди факторов, влияющих на выпадение волос, присутствует и коронавирус. Она подчеркнула, что при болезни волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на длительное время. По этой причине может проявиться выпадение волос.
За прошедшие сутки в России выявили 28 137 новых случаев коронавируса. В 5 182 (18,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. На Москву пришлось 6 622 случаев. Всего в России зарегистрировали 2 625 848 случаев коронавирусной инфекции.
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