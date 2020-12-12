В России выявили 28 137 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 28 137 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 5 182 (18,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Москву пришлось 6 622 случаев, на Санкт-Петербург – 3 776, на Московскую область – 1 393, на Нижегородскую область – 501, на Карелию – 428, на Архангельскую область – 405, на Свердловскую область – 401, на Воронежскую область – 387, на Ростовскую область – 376, на Вологодскую область – 367, на Хабаровский край – 340, на Красноярский край – 336, на Пермский край – 314.

Всего в России зарегистрировали 2 625 848 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Республике Марий Эл, Новосибирской области и Дагестане.

За последние сутки подтверждено 560 летальных случаев, за весь период по стране умерли 46 453 человека. За прошедшие сутки выписали 26 118 человек, за весь период выздоровели от коронавируса 2 085 958 человек.

Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах до конца недели. Кроме того, там отметили, что вакцинацию от коронавируса останавливать во время новогодних праздников не стоит.

Также глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже свыше 150 тысяч россиян.

Москва занимает 70-е место среди российских регионов по загруженности коечного фонда. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация по заболеваемости в городе не самая худшая. Он добавил, что и скорая помощь, и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.