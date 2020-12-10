Голикова рекомендовала воздержаться от алкоголя за 3 дня до и после вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в течение трех дней до и после вакцинации от COVID-19 нужно отказаться от алкоголя для формирования иммунитета.

"Гражданам, которые собираются вакцинироваться, хочется порекомендовать в течение трех дней до и после прививки воздержаться от спиртного. Это важно для формирования иммунитета", – приводит ее слова РИА Новости.

Голикова уточнила, что речи не идет о полном запрете алкоголя для вакцинированных, однако его количество нужно ограничить.

Ранее в секретариате вице-премьера сообщили, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах до конца недели.

Также глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже свыше 150 тысяч россиян.

В Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.