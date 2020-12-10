Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах РФ до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах до конца недели. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах", – говорится в сообщении секретариата по итогам заседания проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение".

Вице-премьер также добавила, что вакцинация должна быть организована должным образом, чтобы она не останавливалась в период январских праздников.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что свыше 150 тысяч россиян получили вакцину от коронавируса "Спутник V".

В Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.

В настоящее время в городе работают 70 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19. Все они открыты на базе поликлиник. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и справку с места работы.