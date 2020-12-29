Врачи из США перечислили ранние симптомы коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи из США отнесли к ранним симптомам коронавируса потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею, передает издание Daily Express.

Медики отметили, что тошнота и рвота могут возникнуть еще до появления респираторных симптомов. При этом специалисты подчеркнули, что при коронавирусе вместе с тошнотой у болеющего повышается температура и может появиться кашель.

В целом, по словам врачей, все вышеперечисленные симптомы не являются распространенными признаками инфекции и могут длиться не более одного дня.

Ранее перенесшие затяжной коронавирус рассказали о необычном последствии болезни. Они заявили, что после выздоровления от COVID-19 у них наблюдается паросмия, то есть пациенты начали распознавать несуществующие запахи.

В частности, некоторые из них жаловались, что ощущали отвратительные запахи рыбы или серы, а также сладковатый неприятный запах. Профессор Нирмал Кумар сообщил, что это свойственно для коронавируса, который является нейротропной инфекцией.

