Врачи из США перечислили ранние симптомы коронавируса

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи из США отнесли к ранним симптомам коронавируса потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею, передает издание Daily Express.
Медики отметили, что тошнота и рвота могут возникнуть еще до появления респираторных симптомов. При этом специалисты подчеркнули, что при коронавирусе вместе с тошнотой у болеющего повышается температура и может появиться кашель.
В целом, по словам врачей, все вышеперечисленные симптомы не являются распространенными признаками инфекции и могут длиться не более одного дня.
Ранее перенесшие затяжной коронавирус рассказали о необычном последствии болезни. Они заявили, что после выздоровления от COVID-19 у них наблюдается паросмия, то есть пациенты начали распознавать несуществующие запахи.
В частности, некоторые из них жаловались, что ощущали отвратительные запахи рыбы или серы, а также сладковатый неприятный запах. Профессор Нирмал Кумар сообщил, что это свойственно для коронавируса, который является нейротропной инфекцией.
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