Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Врачи продолжают бороться за здоровье певицы Максим
Официальный представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, опровергла информацию СМИ о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), сообщает РИА Новости.
"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию", – сказала она.
В то же время она подчеркнула, что сейчас состояние певицы остается крайне тяжелым. Уточнять представитель ничего не стала, сославшись на "медицинскую тайну".
Она напомнила, что все имеют право на приватность, даже публичные люди.
Ранее пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что певица находится на ИВЛ. Менеджер добавила, что врачи сообщили о 75% поражения легких певицы. Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии и была переведена в группу пациентов с тяжелым поражением дыхательных путей КТ4.
МакSим попала в больницу с тяжелым поражением легких в начале июня, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат. В ходе лечения артистку перевели на ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы.
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