"Историс": в интернете запустили флешмоб в поддержку певицы МакSим

В сети запустили флешмоб в поддержку певицы Макsим. #МакSимЖиви пишет все большее количество поклонников певицы. Поддерживают артистку также коллеги по шоу-бизу и футболисты.

Что известно о состоянии МакSим сегодня? Об этом – в программе "Историс".