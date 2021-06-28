В Подмосковье после грозы восстановили электроснабжение потребителей

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Энергетикам "Россети Московский регион" после грозы удалось восстановить электроснабжение потребителей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

"Энергетики "Россети Московский регион" в полном объеме восстановили электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6–10 киловольт", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас специалисты проводят работы по индивидуальным адресным заявкам потребителей. По данным пресс-службы, ранее на всей территории обслуживания из-за неблагоприятных погодных условий был введен особый режим работы.

Ранее в столице прошел "суперливень". В городе выпало до 70% месячной нормы осадков. Самые обильные дожди были зафиксированы в юго-западной части города (53 миллиметра), в центре (43 миллиметра) и на северо-западе (43 миллиметра).

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что месячная норма осадков для июня в Москве составляет 75 миллиметров.