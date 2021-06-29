Москвичей ждут холодные ночи и дожди

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Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в столичном регионе во вторник, 29 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров покажут 25 градусов, по области воздух прогреется максимум до 26 градусов. В ночь на среду похолодает до 13 градусов.

Днем пройдут небольшие дожди, ночью возможны кратковременные осадки и грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве до конца недели ожидается неустойчивая погода: циклон принесет кратковременные дожди и грозы. 1 июля воздух снова слегка прогреется до +22...+24 градусов, ветер начнет стихать. В пятницу и субботу воздух прогреется до +22...+27 градусов, порывы ветра будут достигать 4–9 метров в секунду.

Накануне в столице прошел "суперливень". В городе выпало до 70% месячной нормы осадков. Самые обильные дожди были зафиксированы в юго-западной части города (53 миллиметра), в центре (43 миллиметра) и на северо-западе (43 миллиметра).

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что месячная норма осадков для июня в Москве составляет 75 миллиметров.

