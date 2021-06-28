Около 15 тыс жителей Подмосковья остались без электричества из-за ливня

Около 15 тысяч жителей Московской области остались без электроэнергии из-за мощного ливня, отметили в Минэнерго России.

В понедельник, 28 июня, на столицу обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.

На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.