Эксперты объяснили, куда обращаться москвичам в случае неисправности лифта

В жилом доме на северо-западе Москвы из-за резкого торможения лифта пострадал 12-летний ребенок, который в этот момент находился в кабине. После инцидента мальчика госпитализировали с подозрением на траву ноги. Следствие проводит необходимые проверки, чтобы дать оценку ситуации. Разбираемся, куда обращаться в случае неисправности лифта и регулярных сбоев в его работе.
Опасное торможение
Во вторник, 2 февраля, в одном из жилых домов столицы в Ангеловом переулке произошел сбой в работе лифта, в результате которого кабина резко затормозила.
"Установлено, что в момент инцидента в лифте находился 12-летний ребенок, который осмотрен врачами и с подозрением на травму ноги госпитализирован в медицинское учреждение для полного обследования", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве планируется обновить 3 005 лифтов, а за прошлый год планово заменили 2 254 лифта. Уточняется, что в домах из фонда капитального ремонта почти не осталось конструкций старше 25 лет.
Все сломалось – куда обращаться
Качественное обслуживание лифта всегда должны обеспечивать Управляющая компания дома или ТСЖ в соответствии с действующими нормативными документами. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
"Основа безопасности использования лифта – заключение договора с профессиональной лифтовой организацией. Если лифт грамотно обслуживать, вероятность аварии минимальна. В своих инструкциях производитель пишет, какие проверки и когда необходимо осуществлять. А раз в год происходит большое испытание системы лифта независимой лабораторией, которая дает оценку качеству обслуживания", – объяснил эксперт.
В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева подчеркнула, что многие при заключении договора с обслуживающей организацией пытаются сэкономить.
"Бывает так, что компании в своем стремлении сэкономить заключают договор с организацией, которая не имеет необходимой квалификации для обслуживания и проводит проверки только на бумаге", – сказала она.
В результате жильцы могут попасть в неприятные ситуации. Если вы застряли в лифте или же произошла какая-то поломка, то можно обратиться к дежурному по кнопке двусторонней связи, расположенной в кабине лифта, или же позвонить по номеру телефона диспетчерской, сказал Захаров.
Вместе с тем за качеством обслуживания общедомового имущества следит Мосжилинспекция, куда также можно обратиться, если проблема не решается управляющей компанией в срок, добавила Разворотнева. Если обращение туда не увенчалось успехом, следует привлечь прокуратуру.
Кроме того, по словам эксперта, в случае причинения вреда здоровью из-за неисправности лифта важно зафиксировать ущерб: обратиться в травмпункт или вызвать скорую и сделать фото. "Уже с этими документами можно обращаться в суд и требовать возмещение ущерба", – объяснила Разворотнева.
Захаров добавил, что электронно или письменно следует обратиться в Ростехнадзор, если, на ваш взгляд, эксплуатация лифта может причинить вред жизни и здоровью.
Лифт: инструкция по применению
Первый вице-президент Национального лифтового союза также объяснил, на что важно обращать внимание перед использованием кабины во избежание неприятностей. По словам эксперта, на первом этаже дома обязательно должна быть полная информация о машине: номер, тип, сроки испытания, координаты местонахождения обслуживающего персонала.
"В каждом лифте обязательно должна быть двусторонняя переговорная связь с диспетчером, номер телефона", – сказал специалист.
После того как вошли в кабину, следует удостовериться, что двери закрыты плотно, без каких-либо щелей, обратить внимание на целостность кнопок, отсутствие оголенных проводов, задымлений и запаха гари, продолжает Захаров.
Вместе с тем специалист рассказал, как вести себя в случае падения лифта. Он отметил, что такое явление считается крайне редким, поскольку современные кабины оборудованы системой аварийного торможения.
"Если чувствуете сильное ускорение лифта, то ваша задача – занять удобное положение. Желательно снять все сумки, все тяжелое, что может вывести вас из состояния равновесия. Занять удобное положение, опереться руками о стены, чтобы вы были устойчивы", – пояснил Захаров.
Кроме того, можно сесть. А вот следовать распространенной рекомендации и подпрыгивать не стоит, поскольку можно травмироваться, подытожил Захаров.