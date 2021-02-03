Эксперты объяснили, куда обращаться москвичам в случае неисправности лифта

В жилом доме на северо-западе Москвы из-за резкого торможения лифта пострадал 12-летний ребенок, который в этот момент находился в кабине. После инцидента мальчика госпитализировали с подозрением на траву ноги. Следствие проводит необходимые проверки, чтобы дать оценку ситуации. Разбираемся, куда обращаться в случае неисправности лифта и регулярных сбоев в его работе.



Опасное торможение

Во вторник, 2 февраля, в одном из жилых домов столицы в Ангеловом переулке произошел сбой в работе лифта, в результате которого кабина резко затормозила.

"Установлено, что в момент инцидента в лифте находился 12-летний ребенок, который осмотрен врачами и с подозрением на травму ноги госпитализирован в медицинское учреждение для полного обследования", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины.





из сообщений прокуратуры города Москвы Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства и организацией, ответственной за обслуживание, эксплуатацию и безопасность лифтового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Москве планируется обновить 3 005 лифтов, а за прошлый год планово заменили 2 254 лифта. Уточняется, что в домах из фонда капитального ремонта почти не осталось конструкций старше 25 лет.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все сломалось – куда обращаться

Качественное обслуживание лифта всегда должны обеспечивать Управляющая компания дома или ТСЖ в соответствии с действующими нормативными документами. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

"Основа безопасности использования лифта – заключение договора с профессиональной лифтовой организацией. Если лифт грамотно обслуживать, вероятность аварии минимальна. В своих инструкциях производитель пишет, какие проверки и когда необходимо осуществлять. А раз в год происходит большое испытание системы лифта независимой лабораторией, которая дает оценку качеству обслуживания", – объяснил эксперт.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева подчеркнула, что многие при заключении договора с обслуживающей организацией пытаются сэкономить.

"Бывает так, что компании в своем стремлении сэкономить заключают договор с организацией, которая не имеет необходимой квалификации для обслуживания и проводит проверки только на бумаге", – сказала она.

В результате жильцы могут попасть в неприятные ситуации. Если вы застряли в лифте или же произошла какая-то поломка, то можно обратиться к дежурному по кнопке двусторонней связи, расположенной в кабине лифта, или же позвонить по номеру телефона диспетчерской, сказал Захаров.





Алексей Захаров первый вице-президент Национального лифтового союза Если обратная связь на жителей у компании плохая или отсутствует, то мы первым делом, естественно, делаем устное обращение, затем рекомендую письменно обратиться с регистрацией этого обращения в управляющую компанию, чтобы у вас оставались данные, что вы обращались.

Вместе с тем за качеством обслуживания общедомового имущества следит Мосжилинспекция, куда также можно обратиться, если проблема не решается управляющей компанией в срок, добавила Разворотнева. Если обращение туда не увенчалось успехом, следует привлечь прокуратуру.



Получить консультацию по проблемам, связанным с работой лифта, можно по телефону круглосуточной горячей линии Мослифта +7 (499) 755-01-01.



Кроме того, по словам эксперта, в случае причинения вреда здоровью из-за неисправности лифта важно зафиксировать ущерб: обратиться в травмпункт или вызвать скорую и сделать фото. "Уже с этими документами можно обращаться в суд и требовать возмещение ущерба", – объяснила Разворотнева.

Захаров добавил, что электронно или письменно следует обратиться в Ростехнадзор, если, на ваш взгляд, эксплуатация лифта может причинить вред жизни и здоровью.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Лифт: инструкция по применению

Первый вице-президент Национального лифтового союза также объяснил, на что важно обращать внимание перед использованием кабины во избежание неприятностей. По словам эксперта, на первом этаже дома обязательно должна быть полная информация о машине: номер, тип, сроки испытания, координаты местонахождения обслуживающего персонала.

"В каждом лифте обязательно должна быть двусторонняя переговорная связь с диспетчером, номер телефона", – сказал специалист.

После того как вошли в кабину, следует удостовериться, что двери закрыты плотно, без каких-либо щелей, обратить внимание на целостность кнопок, отсутствие оголенных проводов, задымлений и запаха гари, продолжает Захаров.





Алексей Захаров первый вице-президент Национального лифтового союза Кабина также должна двигаться равномерно без сильных ударов, скачков. Часто встречается налипшая грязь на направляющих, которая вызывает постоянный скрежет, что тоже нехорошо, но не смертельно. Однако это признак некачественного обслуживания лифта.

Вместе с тем специалист рассказал, как вести себя в случае падения лифта. Он отметил, что такое явление считается крайне редким, поскольку современные кабины оборудованы системой аварийного торможения.

"Если чувствуете сильное ускорение лифта, то ваша задача – занять удобное положение. Желательно снять все сумки, все тяжелое, что может вывести вас из состояния равновесия. Занять удобное положение, опереться руками о стены, чтобы вы были устойчивы", – пояснил Захаров.

Кроме того, можно сесть. А вот следовать распространенной рекомендации и подпрыгивать не стоит, поскольку можно травмироваться, подытожил Захаров.