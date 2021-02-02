Кабина лифта сорвалась в доме на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"

Кабина лифта сорвалась в жилом доме на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

"По предварительным данным, 2 февраля 2021 года в одном из жилых домов в Ангеловом переулке произошел сбой в работе лифта и резкое торможение. Установлено, что в момент инцидента в лифте находился 12-летний ребенок", – отметили в ведомстве.

Медики осмотрели пострадавшего и с подозрением на травму ноги направили его в больницу.

По данному факту Тушинская межрайонная прокуратура и Следственный комитет организовали проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

"Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе организацией, ответственной за обслуживание, эксплуатацию и безопасность лифтового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении прокуратуры.

В октябре прошлого года сообщалось, что в многоэтажке в Санкт-Петербурге лопнул трос лифта с тремя пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал.