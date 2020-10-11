Лифт с пассажирами рухнул в Петербурге – СМИ

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В многоэтажке в Санкт-Петербурге лопнул трос лифта с тремя пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Пятый канал.

Согласно предварительным данным, в кабине находились три человека. Сообщалось, что лифт рухнул со второго на первый этаж. По данным СМИ, инцидент произошел в доме номер 6 на Ивановской улице.

Ранее говорилось, что СК проверит сообщение СМИ об упавшем с людьми лифте в московском вузе. В самом вузе опровергли эту информацию, подчеркнув, что лифт не падал, а остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза.