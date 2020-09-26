СК проверит сообщение СМИ об упавшем с людьми лифте в московском вузе

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Следователи проверят информацию СМИ о том, что лифт со студентами упал в институте на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что лифт с людьми упал и застрял в Московском финансово-юридическом университете. Отмечалось, что госпитализированы несколько студентов. В самом вузе опровергли эту информацию, подчеркнув, что лифт не падал, а остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза.

Летом мужчина получил травмы, упав в шахту лифта в центре столицы. Пострадавшего госпитализировали.

В мае похожее происшествие случилось в торговом центре Благовещенска. Грузовой лифт с людьми сорвался и упал с высоты второго этажа. Внутри находились двое рабочих. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.