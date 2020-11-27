В Оренбурге мужчина устроил пожар в лифте и чуть не сгорел

В одном из жилых домов Оренбурга на проспекте Победы мужчина случайно поджег себя в лифте. Видео с камеры наблюдения попало в Сеть.

На кадрах видно, как молодой человек вошел в лифт с незажженной сигаретой во рту и стаканом прозрачной жидкости. После этого он достал зажигалку и намеренно поднес ее к емкости. В этот момент жидкость моментально вспыхнула, огонь перекинулся на одежду мужчины.

Пытаясь потушить возгорание, пострадавший снял куртку, но вскоре упал. Выбраться из горящего лифта он смог, когда открылись его двери. На нем также загорелись брюки. О том, что происходило далее, – неизвестно, официальных комментариев об инциденте пока нет.

Ранее сообщалось, что житель Хакасии подозревается в поджоге, в результате которого погибла шестилетняя дочка его сожительницы.