В результате пожара в реабилитационном центре в Москве никто не пострадал

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Возгорание произошло в административном корпусе реабилитационного центра в Москве, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

"В одном из кабинетов административного здания реабилитационного центра, который сейчас используют как обсерватор, в результате скачка напряжения произошло возгорание. Из соседнего больничного корпуса все люди были оперативно эвакуированы без нарушения санэпидрежима", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что огонь оперативно локализовали и, поскольку угроза для жизни людей была устранена, эвакуированным разрешили вернуться в здание.

"В центре проводится необходимая работа, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", – добавили в пресс-службе.

Ранее очевидцы сообщили о задымлении в одном из павильонов киностудии имени Горького в Москве. На место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.