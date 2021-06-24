Пожар на складе на юге Москвы локализован

Фото: ГУ МЧС России по Москве

Возгорание на складе на юге Москвы локализовано, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 03 часа 03 минуты пожар был локализован" – говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на четверг, 24 июня, площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. Огнем были охвачены два этажа склада.

Ранее пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии. Из-за этого было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. По данным МЧС республики, случилось возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. Как позже отметили в министерстве энергетики, причиной пожара стало повреждение измерительного трансформатора.