Пожар на площади около 600 квадратных метров произошел на юге Москвы

Фото: ГУ МЧС России по Москве

На складе в районе Царицыно в Москве в ночь на четверг, 24 июня, произошел пожар, площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Огнем охвачены два этажа склада. Как уточнили в МЧС, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Промышленная, дом 11 "А", где по предварительной информации происходит возгорание на 2-ом этаже 3-х этажного складского здания" – говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии. Из-за этого было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. По данным МЧС республики, случилось возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. Как позже отметили в министерстве энергетики, причиной пожара стало повреждение измерительного трансформатора.