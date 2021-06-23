После пожара на подстанции под Петербургом 265 жилых домов остались без электричества

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На подстанции в Ленинградской области произошел пожар. Без электричества остались 265 жилых домов в двух районах Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по энергетике.

"В настоящий момент обесточенными остаются 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах. Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения обеспечено по резервным схемам", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, причиной возгорания стала разгерметизация трансформатора.

Ранее пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии. Из-за этого было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. По данным МЧС республики, случилось возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. Как позже отметили в министерстве энергетики, причиной пожара стало повреждение измерительного трансформатора.