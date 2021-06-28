Движение по улице Правды перекрыто в обоих направлениях из-за обрушения крыши

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на улице Правды в Москве перекрыто в обоих направлениях из-за обрушения крыши одного из зданий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На данный момент на месте происшествия ведутся работы по уборке проезжей части. О пострадавших информации нет.

Ранее в Москве у одного из зданий на улице Правды из-за непогоды обрушилась часть крыши. В результате инцидента оказался завален автомобиль каршеринга. Также обломками оборвало провода.

До этого движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Теплого Стана" до "Новоясеневской" было прекращено из-за подтопления на станции "Ясенево".

Кроме того, в связи с сильным дождем было остановлено движение на Филевской линии. Специалисты делают все необходимое для оперативного восстановления движения.