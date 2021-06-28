В Кремле прокомментировали рост цен на ПЦР-тесты

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос роста цен на ПЦР-тесты, выявляющие коронавирус, контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщает "Газета.ру".

"Если вы имеете в виду частные лаборатории, у нас есть ФАС, которая контролирует область. С другой стороны, вы видите, что спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой (коронавируса) – существует дополнительная нагрузка и на лабораторию, и на медучреждения", – отметил представитель Кремля.

Ранее ФАС организовала проверку после сообщений россиян о завышении цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусной инфекции.

С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Спрос на прививки и тестирование в столице резко увеличился.

