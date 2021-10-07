Самолет авиакомпании "Джазира" экстренно сел в Турции из-за сообщения о бомбе – СМИ

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Самолет кувейтской авиакомпании "Джазира" экстренно приземлился в аэропорту Трабзона на северо-востоке Турции из-за сообщений о бомбе на борту. Об этом сообщает телеканал TRT.

Отмечается, что на борту находился 51 пассажир. В настоящий момент все люди эвакуированы. Специалисты проводят досмотр их багажа.

На борту также работают саперы, проводящие обыск воздушного судна.

Ранее в столичные оперативные службы поступила информация о бомбе в мусорном контейнере аэропорта Домодедово. Уточнялось, что сообщение было получено от неизвестного. На месте работали сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи. При этом аэропорт функционировал в штатном режиме.

Проверка воздушной гавани показала, что сообщение о минировании было ложным.

