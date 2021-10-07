На Московском НПЗ прошли учения по гражданской обороне

Фото: mchs.gov.ru

На Московском нефтеперерабатывающем заводе прошли плановые командно-штабные учения в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне. В них приняли участие подразделения предприятия, сотрудники МЧС и экстренных служб Москвы.

"4 октября – 89-я годовщина со Дня образования гражданской обороны. Гражданская оборона включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения, предприятий и государства в целом. Сегодня на Московском НПЗ – стратегически важном объекте – мы практически проверили готовность предприятия к реагированию на возможные угрозы и риски", – сказал замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

В рамках учений автоматизированные системы защиты МНПЗ выявили условное возгорание на установке получения высокооктановых компонентов бензина, после чего спасатели эвакуировали персонал завода и приступили к ликвидации пожара. В мероприятии приняли участие свыше 150 сотрудников экстренных служб, а также 35 единиц техники, в том числе и роботизированные комплексы.

Как объяснил гендиректор МНПЗ Виталий Зубер, предприятие регулярно проводит тренировки с МЧС, чтобы на высоком уровне поддерживать квалификацию сотрудников собственной пожарной части. Последняя обеспечивает безопасность не только самого завода, но и района Капотня.

Кроме того, в день учений на территории МНПЗ прошла выставка пожарно-спасательной и специальной техники комплекса городского хозяйства Москвы. На ней представили более 20 образцов современной техники, в частности передвижные лаборатории, автомобили бесперебойной подачи электричества и воды.

Ранее по всей России прошла проверка систем оповещения населения. В каждом регионе страны в 10:40 по местному времени подали сигнал "Внимание всем!" с помощью запуска электросирен и громкоговорителей. В рамках проверки на одну минуту изменился эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

