В Москве проверят готовность систем оповещения населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в среду состоится внеплановая проверка готовности систем оповещения населения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

"В 10:40 в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!". Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов", – говорится в сообщении.

Проверка проводится с целью отработки своевременного оповещения населения об угрозах или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

При возникновении чрезвычайной ситуации для информирования жителей столицы могут быть задействованы радиоточки, теле- и радиоканалы, инфраструктура операторов связи и терминальные комплексы ОКСИОН.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года в России о пожарах в помещениях, где уровень шума превышает 95 децибел, будут сигнализировать световые мигающие оповещатели. При этом пожарная сигнализация в остальных помещениях должна быть громче на 15 акустических децибел, чем фоновый шум.

