Минцифры планирует ограничивать использование сетей связи во время ЧС

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Минцифры планирует с марта 2022 года принимать решения об ограничении и приостановлении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Решение будут принимать на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне ЧС. Также это будет решаться исходя из наличия технической возможности операторов и обеспечения связи для правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

При этом отмечается, что решение не должно приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, в результате которого могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации, а также к потере связи с органами управления, которые участвуют в ликвидации последствий ЧС.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что связь 5G не наносит никакого вреда здоровью человека и абсолютно безопасна. Он отметил, что государству необходимо контролировать эту технологию.

Также стало известно, что первый в стране инновационный 5G-полигон создадут на базе Боткинской больницы. Там будут тестировать наиболее перспективные цифровые технологии в здравоохранении.