В Минцифры работают над безопасностью учетных записей пользователей на госуслугах

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведет работу по обеспечению безопасности учетных записей пользователей на госуслугах. Мошенники стали чаще воровать данные горожан, сообщил глава ведомства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы должны бороться с проявлением мошеннических действий, то, что мы планируем сейчас сделать с учетными записями госуслуг, так как мы понимаем, что их начали больше воровать, они представляют большую ценность", – сказал Шадаев.

Шадаев подчеркнул, что учетная запись на госуслугах стала прообразом цифрового паспорта в Сети. Поэтому министерство активно принимает меры по решению этой проблемы.

"Фактически ваша учетная запись на госуслугах сейчас стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде. Фактически, используя вашу учетную запись, вы подтверждаете правомерность тех действий, которые совершаете", – пояснил министр.

Ранее в министерстве сообщили о решении замены бумажного паспорта смарт-картой. Оно будет принято к концу 2021 года.